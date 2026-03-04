老後を安心して過ごすには、どうすればいいのか。税理士の森田貴子さんは「まずは年金がいくらもらえるのかを把握して、老後の設計図を描くことが必要だ。また、退職金の受け取り方次第では、税制面で損することがあるので注意してほしい」という――。（第2回）※本稿は、森田貴子『世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mykeyruna※写真はイメージで