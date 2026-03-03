流通経大は３日、サッカー部員が違法薬物を使用した疑いがあり、茨城県警の捜査を受けたと発表し、千葉県内で会見を開き謝罪した。全日本大学選手権を２度優勝した大学サッカー界の名門に激震が走った。片山直登学長は「このような重大な事態を招きましたこと、また、日頃より本学を支えてくださっている関係機関・団体の皆さま、地域の皆さま、ならびに在学生、保証人の皆さまに対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしました