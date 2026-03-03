まんが日本昔ばなしが3日、Xの公式アカウントを更新。公式サイトを開設したことを報告した。公式アカウントでは「【ご報告】『まんが日本昔ばなし』公式サイトを正式に開設いたしました。令和の時代に、もう一度この物語を届け直します。"未来のために昔をひらく"」と発表した。「まんが日本昔ばなし」は1975年に放送開始。3月20日からキッズステーションで再放送が決定している。