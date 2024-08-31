8月31日の18時30分から、日本テレビの「24時間テレビ」がスタートする。今年は番組史上初めて放送日が9月に突入するという遅めの日程だ。さらに、久しぶりにメインパーソナリティーを置かないMC陣での放送となる。すると……他局が動いた。＊＊＊【写真】「性的な加害を想起させかねない」と炎上！昨年の24時間テレビ「なにわ男子」の“幼少期ポスター”今年で47回目となる「24時間テレビ」。夏の風物詩とも言われるが、昨