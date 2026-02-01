意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「香港マンション火災」です。大規模火災になる背景に、香港の社会情勢の影が昨年11月末に香港の高層マンション群「宏福苑」で火災が起き、2日間にわたり燃え広がり、8棟のうち7棟が焼けました。12月26日の時点で死者は161人、4600人以上が避難生活を強いられるなど、香港史上最悪級の火災事故となりました。宏福苑