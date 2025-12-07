意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「BeReal（ビーリアル）」です。若年層に人気。映えを気にしないリアルなSNS近年シェアを伸ばしているSNSが「BeReal」です。フランス生まれの画像共有アプリで、Z世代を中心に世界で人気を集めています。このアプリは、スマートフォンの内カメラと背面の外カメラが同時に起動します。1日1回、ランダムな時間に「2分