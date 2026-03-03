林業に携わる企業と航空会社が大分県日田市で進めている森づくりについて、生物多様性の保全に寄与しているとして環境省の「自然共生サイト」に認定されました。 【写真を見る】「ソラシドの森」が環境省の自然共生サイトに認定大分・日田市 環境省は、民間の取り組みによって生物多様性の保全が図られている地域を「自然共生サイト」に認定しています。 今回、日田市の田島山業とソラシドエアが日田市中津江村に整備している