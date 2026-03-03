教職員の相次ぐ不祥事を受けて、大分県教委は4月から適用する懲戒処分の新たな指針を公表しました。不適切な行為と処分内容をより明確化します。 【写真を見る】県教委が懲戒処分の新指針を公表多様化する「不適切行為」に対応大分 これは3日に開かれた県議会の委員会で報告されました。県教委によりますと、2019年度から昨年度までの懲戒処分数は、2020年度が13件と最も多く、10件前後で高止まりしています。さらに不適切行