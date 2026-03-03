大分県宇佐市の柳ヶ浦高校で卒業式が行われ、全国制覇した女子サッカー部のキャプテンとエースが次のステージでの健闘を誓いました。 【写真を見る】「また日本一になって会おう」柳ヶ浦女子サッカー全国制覇の黄金コンビが卒業エースとキャプテンが最後の言葉 宇佐市の宇佐文化会館で3日行われた柳ヶ浦高校の卒業式では、3年生156人を代表して生徒2人に小幡克己校長から卒業証書が授与されまし