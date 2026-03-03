3日夜は満月で、さらに「皆既月食」が起こります。午後7時ごろから、大分市の情報カメラでLIVE配信する予定です。 【皆既月食2026】今夜は東の空に注目！九州・大分は観測チャンス19時からライブ配信 東の空では、3日午後6時49分から満月の一部が欠け始めます。午後8時4分から9時3分にかけての約1時間、月が地球の影にすっぽりと覆われ、「赤銅色」と呼ばれる赤黒い色に変化します。 今回の月食は、すべての行程が比較的早い