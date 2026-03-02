さぽうと21は、現代日本における子どもの「体験の格差」の解消を目指す継続支援プロジェクト「こども音楽食堂」を立ち上げる。3月7日(土)には、キックオフ・イベントとして、東京芸術劇場 コンサートホールで「スマイル・コンサート」を開催する。さぽうと21の活動と「こども音楽食堂」始動の背景さぽうと21は、30年以上にわたり日本に在住する難民やその家族、外国ルーツの子どもたちの自立に向けた支援を継続している。その多く