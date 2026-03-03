ドル円、１５７円台半ばまで一時上昇イラン攻撃で有事のドル高＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が強まりドル円は１５７円台半ばまで一時上昇。米、イスラエルによるイラン攻撃で週明けの金融市場では原油が急騰し、瞬間的に７５ドル台に上昇する場面が見られた。 その後、原油相場は伸び悩んだもののイランがサウジの製油所にドローン攻撃を仕掛けていることや、イランが米戦闘機を撃墜したと主張す