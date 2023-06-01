ハイスループット表現型解析システムで収集したデータを確認する中国農業科学院国家南繁研究院の研究員。（１月２２日撮影、三亜＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口3月1日】中国海南省三亜市にある中国農業科学院国家南繁研究院の地下実験室を訪れると、トウモロコシや綿花の株がベルトコンベヤーで運ばれ、イメージングシステムで「CT検査」を受けていた。ハイスループット表現型解析システムで収集したデータを学生と分析する