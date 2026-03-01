【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「大人っぽくなってる」交際31ヶ月記念日2ショット◆りんか、植野花道との交際31ヶ月記念ショットを披露りんかは「31months」と