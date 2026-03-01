「今日好き」りんはなカップル、交際31ヶ月記念日2ショット公開「大人っぽくなってる」「密着感にキュンとした」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが3月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「大人っぽくなってる」交際31ヶ月記念日2ショット
りんかは「31months」とつづり、交際31ヶ月記念日を迎えたことを報告。車内で植野と密着する2ショットを投稿した。りんかは淡いベージュのニット、植野はグレーのニットを着用し、植野がりんかの顎に手を添える仲睦まじい様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「31ヶ月おめでとうございます」「大人っぽくなってる」「理想のカップル」「憧れる」「2人の密着感にキュンとした」「美男美女でお似合いすぎ」「幸せのおすそ分けありがとう」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生「大人っぽくなってる」交際31ヶ月記念日2ショット
◆りんか、植野花道との交際31ヶ月記念ショットを披露
りんかは「31months」とつづり、交際31ヶ月記念日を迎えたことを報告。車内で植野と密着する2ショットを投稿した。りんかは淡いベージュのニット、植野はグレーのニットを着用し、植野がりんかの顎に手を添える仲睦まじい様子を披露した。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「31ヶ月おめでとうございます」「大人っぽくなってる」「理想のカップル」「憧れる」「2人の密着感にキュンとした」「美男美女でお似合いすぎ」「幸せのおすそ分けありがとう」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】