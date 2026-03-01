今回は、小5の娘が考えた、おすそわけ女子社員への反撃についてのエピソードを紹介します。しっかり者で、物怖じしない娘が…「ある日夫が腹痛に苦しんでいたのですが、その原因は『職場の女子社員から揚げ物たっぷりの弁当をなかば強引にすすめられ、断り切れず全部食べた』からだそう。それ以前から、その女子社員は夫に弁当をおすそわけしていたようですが、既婚者だって分かっててそれはないと思い、怒りに震えました。何かそ