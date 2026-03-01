「サル」よりむしろ「ハゲネズミ」？秀吉を描いた映画やドラマの例に漏れず、今年のNHK大河「豊臣兄弟！」でも、木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）は底抜けに明るい人たらしで、周囲の人の心をあっという間につかみながら、猛烈な勢いで出世していく。私生活も順風満帆で、第6回「兄弟の絆」（2月15日放送）では「お寧々殿、わしと夫婦になってくだされ！」とプロポーズ。第7回「決死の築城作戦」（2月22日放送）では、念願かなって侍