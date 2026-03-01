3月9日の「裏グミの日」に合わせて、セブン‐イレブンではハード食感にこだわった数量限定グミが登場します。ぷにぷに食感とはひと味違う、しっかり噛める満足感が魅力のラインアップ。話題のブランド商品から限定仕様まで、グミ好きには見逃せない特別企画です。いつもとは違う“裏の顔”のグミ体験を楽しんでみませんか♪ 噛み応え重視の裏堅グミ企画 2月26日（木）より順次発売されている「裏堅！？グミ」は、噛み応