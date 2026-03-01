どれだけ成果を上げても、正当に評価されなければ転職したくなるのは当然だ。東京都の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収950万円）は、「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟った過去の体験を明かす。男性がかつて勤めていた職場は、部署や職種によって労務時間や環境がかなり違っていたという。「自身の部署及び職種はかなりの長時間労働で終電が無くなることもあり、加えて休日出勤もかなり多く、1カ月半ぐらいほ