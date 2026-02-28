ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に7-3で勝利した。「3番・指名打者」の牧秀悟内野手（DeNA）が初回に豪快な先制ソロ。前回23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝を経験している27歳が、さすがの存在感を放った。前日、大谷翔平（ドジャース）がインスタグラムで“牧イジリ”を展開。これに「まさか何百万人のインスタで見られる