純正ナビはそのままに、車内の使い勝手だけを一気にアップデートできる新型ディスプレイが注目を集めています。OTTOCASTの「Screen AI」は、Android 15とGemini音声操作を組み合わせたポータブル型の車載スマートディスプレイです。2月28日までは40％オフの期間限定価格が設定され、導入ハードルも大きく下がっています☆ OTTOCAST「Screen AIスマートディスプレイ」 セール期間：2026年2月28日まで通