【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始 ポケモンは、公式XにてNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」に登場する特別なピカチュウ2匹を発表した。 発表されたのは、ピカチュウのカゼピカくんとナミピカちゃんの2匹。2匹とも南国風の衣装に身を包み、どこか日に焼けたような色合いとなっている。 また、公式Xでは「ど