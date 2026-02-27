スマホ向けパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」公式Xが2026年2月26日、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボイベントを開催すると発表し、賛否を呼んでいる。「せめてコラボに至った経緯知りたい」の声もツムツムはLINEヤフーが運営し、公式サイトでは「ディズニーストアで大人気のぬいぐるみTSUM TSUM（ツムツム）を集めてつなげる簡単パズルゲーム」をうたっている。デフォルメされたキャラクターの「ツム」をつなげて消