スマホ向けパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」公式Xが2026年2月26日、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボイベントを開催すると発表し、賛否を呼んでいる。

「せめてコラボに至った経緯知りたい」の声も

ツムツムはLINEヤフーが運営し、公式サイトでは「ディズニーストアで大人気のぬいぐるみTSUM TSUM（ツムツム）を集めてつなげる簡単パズルゲーム」をうたっている。デフォルメされたキャラクターの「ツム」をつなげて消すもので、ディズニー傘下のキャラが多数登場することでも支持されている。

ツムツム公式Xは、3月1日から「TVアニメ30周年『名探偵コナン』スペシャルイベント」を開催すると発表した。同作から江戸川コナンや毛利蘭、怪盗キッドといった主要キャラがツムとして登場している。

異例のコラボを受けて、Xでは「ツムツムにコナンはちょっと違くないか？」「世界観壊すな...ディズニー作品でまだツムになってないの沢山あるのにこれはないわ」「『ディズニー色』が薄れるのが嫌なんだよ」「せめてコラボに至った経緯知りたいよな〜」などと拒否感を抱くような声が相次いだ。

一方で「荒れてるけど私は嬉しい」「なんて最高のコラボ！！コナンのツムは全部集めたいなぁ」「可愛いー最近ツムツムやってなかったから楽しみー！！」「違和感がエグいけれど、来たからには全力で楽しむぞ！」といった前向きなユーザーも散見され、賛否がわかれているようだ。

コナンに関しては、4月10日に劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が公開される。現在はディズニーが展開する動画配信サービス「Disney+」でアニメシリーズが取り扱われているほか、25年11月にディズニー・スタジオ公式Xがアニメ「ズートピア2」の告知として、劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」のパロディポスターを投稿するといった動きもみられていた。