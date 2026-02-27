デンカが４連騰し昨年来高値を更新している。午前１１時ごろに、２９年３月期に営業利益４５０億円（２６年３月期予想２５０億円）、ＲＯＥ（自己資本利益率）８．０％（同５．１％）を目指す経営計画のフェーズ２（２６～２８年度）を策定したと発表しており、これを好評価する買いが入っている。会社側によると、フェーズ２は「稼ぐ力の再構築と新たな成長ステージへの基盤固め」に注力する期間と位置