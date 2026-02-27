メ～テレ（名古屋テレビ） 2001年、NTTドコモが他社に先駆けて提供してきた携帯電話の3G回線。「ガラケー」とよばれる従来型の携帯電話などで使われていますが、3月末で終了することになっています。3Gのみに対応した端末は4月1日で自動解約となり「圏外」に。電話もメールも一切使えなくなってしまいます。3G回線が終了することの影響、実は携帯電話以外にもあるんです。 日本コカ・コーラは、一