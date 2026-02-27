【本日の見通し】ドル円は方向性を探る展開か 前日の海外市場では、ドル円は１５６円を中心とする振幅を見せた。米新規失業保険申請件数が市場予想ほど増加せず、１５６．４０台まで上昇したものの、ドル買いの動きは限定的となり、その後は１５６円台前半まで軟化した。 今日のドル円は１５６円近辺で方向性を探る展開になるとみられる。今日は１月の米生産者物価指数の発表があり、市場予想では前回を下回り、