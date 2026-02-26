『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開日が7月24日に決定。あわせて特報映像が公開された。

参考：人気キャラの共通点は“キューアグ”？ 『ちいかわ』などにみる“不憫でかわいい”心理

『ちいかわ』は、2020年にイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で連載を開始した漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといった個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が人気を博している。全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年から放送されているアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を超えるなど、世界中で愛される人気コンテンツとなっている。

今回映画化されるのは、シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」。原作者のナガノが脚本を担当し、監督は『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの及川啓、アニメーション制作は『劇場版ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPicturesが務める。

物語は、ある日ちいかわたちのもとに「島でのカンタンな討伐で、100倍の報酬をもらおう」という怪しげなチラシが届くところから始まる。「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」という言葉につられ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコ先生とともに島へ渡った一同を待ち受けていたものとは……。

特報映像で映し出されるのは、1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは。映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲「ひとりごつ」がオーケストラアレンジで流れる。

あわせて公開された場面写真では、ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎに加え、愛用のさすまたを持ち、冒険に向かう直前の凛々しいちいかわとハチワレのバックショットが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）