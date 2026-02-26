アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。2月24日（火）の配信には、株式会社yutori代表取締役社長の“ゆとりくん”こと片石貴展さんが登場。起業のきっかけとなった「古着女子」メディアの誕生秘話を語った。新卒で入社したスマホゲーム会社で新規事業に携わっていた片石さんは、当時廃れかけていた「古着」に着目。2018年頃、Instagramでは今でいう