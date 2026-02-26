（医）メビア（横浜市）は2月20日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には近藤丸人弁護士（近藤丸人法律事務所、東京都中央区銀座1−8−21）が選任された。負債総額は約18億円（2024年3月期決算時点）だが、今後変動する可能性がある。2010年4月にJR戸塚駅前の商業施設内で「戸塚駅前鈴木眼科」を開院。好立地、かつ年中無休という利便性の高さなどが評価され、多くの患者を受け入れていた。また、理事長（当時）