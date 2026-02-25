学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、「コミックノーラ」で連載中の『恋ひ恋ひて』第1〜5話を、2026年2月25日より「コミックシーモア」での独占先行配信を開始した。『恋ひ恋ひて』は、「このマンガがすごい！2025」に選出された、『きらきら、あおい』の漫画家・itoとシリーズ累計60万部の『お願い！フェアリー』やシリーズ累計20万部の『たったひとつの君との約束』などの児童書作家・みずのまいがタッグを組んで