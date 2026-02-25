「コミックノーラ」発『恋ひ恋ひて』、「コミックシーモア」にて独占先行配信開始
学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、「コミックノーラ」で連載中の『恋ひ恋ひて』第1〜5話を、2026年2月25日より「コミックシーモア」での独占先行配信を開始した。
『恋ひ恋ひて』は、「このマンガがすごい！2025」に選出された、『きらきら、あおい』の漫画家・itoとシリーズ累計60万部の『お願い！フェアリー』やシリーズ累計20万部の『たったひとつの君との約束』などの児童書作家・みずのまいがタッグを組んで描かれた、和歌に込められた恋の感情を現代の青春ラブストーリーとして描く新感覚ラブストーリー。現在、第1話は無料で公開されている。
■『恋ひ恋ひて』
作家名：みずのまい(原作)・ito(漫画)
初回配信話数：5話
配信開始日：2026年2月25日
希望小売価格：150円(税別) ※第1話無料配信
発行所：Gakken
配信先：コミックシーモア
