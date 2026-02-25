学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、「コミックノーラ」で連載中の『恋ひ恋ひて』第1〜5話を、2026年2月25日より「コミックシーモア」での独占先行配信を開始した。



『恋ひ恋ひて』は、「このマンガがすごい！2025」に選出された、『きらきら、あおい』の漫画家・itoとシリーズ累計60万部の『お願い！フェアリー』やシリーズ累計20万部の『たったひとつの君との約束』などの児童書作家・みずのまいがタッグを組んで描かれた、和歌に込められた恋の感情を現代の青春ラブストーリーとして描く新感覚ラブストーリー。現在、第1話は無料で公開されている。









■『恋ひ恋ひて』

作家名：みずのまい(原作)・ito(漫画)

初回配信話数：5話

配信開始日：2026年2月25日

希望小売価格：150円(税別)　※第1話無料配信

発行所：Gakken

配信先：コミックシーモア