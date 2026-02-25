自民党の金澤結衣衆院議員（35）が、同じ自民党の地元市議のポスターを勝手に剥がし、自身のポスターに貼り替えていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「あと5人に電話でお声がけを！」高市首相の手をとり、投票を呼び掛ける金澤ゆい氏金澤氏といえば、神奈川20区で立候補し、当選を果たした元江崎グリコ社員。2021年10月、茶髪の風貌で日本維新の会の公認候補として東京15区から衆院選に立候補したが落選。その