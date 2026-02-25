女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年2月5日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝夫の不倫が発覚、それでも離婚しない場合、妻はどうやって気持ちを切り替えたらいいのだろうか。そもそも「なかったこと」にできる問題ではないと考える人も多いだろう。◆私の友人と関係をもった夫「相手にもよりますよね……」結婚して7年、6歳