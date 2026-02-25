インターネット都市伝説をA24が実写映画化する注目企画『バックルーム（原題：Backrooms）』より、初のティザー映像が公開された。 バックルームとは、2019年に4chan（ネット掲示板、英語圏における2ちゃんねる）に投稿された、“無機質で何もない迷路のようなオフィス空間”の不気味な画像から派生する一連のインターネット都市伝説。現実世界のバグによって迷い込む、無限に広がる虚無空間とされ