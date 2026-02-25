インターネット都市伝説をA24が実写映画化する注目企画『バックルーム（原題：Backrooms）』より、初のティザー映像が公開された。

バックルームとは、2019年に4chan（ネット掲示板、英語圏における2ちゃんねる）に投稿された、“無機質で何もない迷路のようなオフィス空間”の不気味な画像から派生する一連のインターネット都市伝説。現実世界のバグによって迷い込む、無限に広がる虚無空間とされており、「デジタル時代のスレンダーマン」とも言える存在だ。

次第にさまざまな派生作品が登場。ゲームのようにレベルごとに異なる怪異現象が発生したり、不気味な存在が後ろから追いかけてきたりと、心理不安を及ぼすホラー解釈が重ねられてきた。

「何かを見つけた」と語る男性の声。「とある場所なんだ。中は巨大で、どこまでも、どこまでも続いている。無数の部屋がある。この場所が、部屋を作り出している。いや、正確には、“覚える”に近い。そして、何かを覚える回数が増えるほど、記憶が減っていく……」

出演はキウェテル・イジョフォーの他、『顔を捨てた男』（2024）レナーテ・レインスヴェ。2022年当時、16歳にしてYouTubeで爆発的なバズを起こした短編動画を手がけたケイン・パーソンズが監督を務める。脚本はウィル・スーディック。プロデューサーにはコリ・アデルソン、ダン・コーエン、クリス・ファーガソン、ダン・レヴィンのほか、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）などのショーン・レヴィ、『死霊館』シリーズのジェームズ・ワンも加わっている。

あらすじは不明、謎に包まれた『Backrooms（原題）』は2026年5月29日にUS公開予定。