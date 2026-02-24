今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんに薬をあげるときの様子。猫ちゃんに薬を飲ませようとすると、嫌がられて手こずりがち。しかし、今回の投稿はある作戦が功を奏し簡単に投薬できたそうです。投稿はXにて、42.4万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられていました。 【動画：すんなりとお薬を飲んでくれた猫→思わずマネしたくなる『驚きの方法』】 うちのネコちゃんの「お薬の飲ませ方」 今回、Xに投