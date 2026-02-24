今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんに薬をあげるときの様子。猫ちゃんに薬を飲ませようとすると、嫌がられて手こずりがち。しかし、今回の投稿はある作戦が功を奏し簡単に投薬できたそうです。投稿はXにて、42.4万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：すんなりとお薬を飲んでくれた猫→思わずマネしたくなる『驚きの方法』】

うちのネコちゃんの「お薬の飲ませ方」

今回、Xに投稿したのは「ことらモフドール」さん。登場したのは、猫のことらちゃんです。

投稿されたのは、ことらちゃんのお薬タイムの様子。このとき、投稿主さんはある作戦を実施。その作戦とは…なんと、カリカリとお薬を交互に与えるというもの。

手のひらにカリカリを広げていた投稿主さん。しかし、よく見るとその中には一粒のお薬が忍ばせてあったようです。最初にカリカリの粒をもらって上機嫌だった、ことらちゃん。そのままの勢いで続く2粒目もペロリ。ただし、カリカリだと思って食べた2粒目は実はお薬。ことらちゃんが気付かぬうちに投薬を完了したそうです。

当のことらちゃん、最初は違和感なくモグモグしていましたが、後から気付いたのか途中で「ウェー」っという表情を浮かべていたそうです。

頭いい投薬方法にX民も驚き

カリカリの中にお薬の粒を忍ばせていた投稿主さん。その驚きの手法を見たXユーザーたちからは、「ことらちゃん上手に飲めてる」「こんなワザが！」「「ウェー！」って顔するの好き」「時差で嫌そうな顔してる」「ヒョイパク、ヒョイパク、あれ？変なカリカリなかった？」などの声が多く寄せられていました。

画期的な今回の投薬テクニック、参考にされた方も多いようですね。

Xアカウント「ことらモフドール」では、猫のことらちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ことらちゃんの投稿はどれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「ことらモフドール」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。