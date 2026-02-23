イラストレーターのカミエさんの漫画「この世界は優しさであふれてる」がインスタグラムで5400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むSNSで、子どもがいる人に対する厳しい意見をよく目にする昨今。子連れで出かけるのが怖いと思う母でしたが、いざ外に出てみると…という内容で、読者からは「まだまだ世の中、捨てたもんじゃないな！」「私も優しいおばあちゃんを目指します」などの声が上がってい