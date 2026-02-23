1位の企業は唯一平均年収300万円未満上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使い、北海道と、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の東北6県に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング【北海道・東北地方】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。早速、ランキングを確認していこう。