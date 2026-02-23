今シーズンからアーセナルの「10番」を背負っているエベレチ・エゼが、再びノースロンドン・ダービーで輝きを放った。プレミアリーグ第27節が現地時間22日に行われ、アーセナルは“宿敵”トッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーに臨んだ。32分にブカヨ・サカの突破からエゼがボレーシュートを叩き込んで先制すると、直後に追い付かれたものの、後半開始早々にヴィクトル・ギェケレシュのゴールで勝ち越し。その