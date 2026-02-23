異世界転生モノのアニメのように「中世ヨーロッパを旅してみたいなぁ」などと思ったことはないだろうか。しかし、その旅先がもしも「黒死病」が大流行するロンドンだったら……？自然科学や最新研究を基に当時の様子をシミュレーションし、生き残る術を導き出す！※本稿は、著述家のコーディー・キャシディー、翻訳家の梶山あゆみ『とんでもないサバイバルの科学』（河出書房新社）の一部を抜粋・編集したものです。もしも人類史上