試合前にかつてバッテリーを組んだスタッシー氏と再会【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦前に見せた、かつての相棒との再会シーンがファンの反響を呼んでいる。昨年11月にエンゼルスの捕手コーチに就任して“古巣復帰”を果たしたマックス・スタッシー氏とガッチリとハグ。懐かしい光景に「目頭が