アストンマーティンの進路は前途多難だ(C)Getty Imagesアストンマーティンはプレシーズンテストで最後までトラブル続きだった。現地時間2月18日から3日間行われた2度目のバーレーンテストでも様々な問題に直面し、満足に周回を重ねられず日程を消化。大きな不安を残しながらシーズン開幕へと向かう。 【関連記事】F1バーレーンテストで“差”が浮き彫りにマクラーレン快走、メルセデス最速、アストンマーティンは苦しい船出