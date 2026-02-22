日本ハムは２１日、清宮幸太郎内野手（２６）が沖縄県名護市内の病院で検査を受け「右肘関節炎」と診断されたと発表した。試合復帰まで約３週間の見通し。清宮幸は１９日に中日との練習試合（北谷）への出場を直前で回避。この日は、名護キャンプのチーム練習には参加せず、別メニューで調整した。球場から宿舎に引き揚げる際には、明るい表情で「全然大丈夫です」と話したが、３月２７日の開幕までは１カ月あまり。診断通り、