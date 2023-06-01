ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子マススタート決勝が行われ、４０歳のベルフスマ（オランダ）が金メダルに輝いた。３冠を狙ったストルツ（米国）は４位だった。１万メートルで１４年ソチ五輪金、今大会同メダルのベルフスマは３周目で仕掛け、それを追ったトープ（デンマーク）と２人で抜け出した。大逃げ作戦が見事に成功し、集団でけん制し合った後続を引き離し