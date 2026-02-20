俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが、17日発売の『漫画アクション』3／3号（双葉社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。誌面未公開のアザーカットとインタビューが到着した。【写真集カット】桃月なしこが完成された美しさの極致へ桃月は放送中のテレビ大阪の地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』（※関西ローカル）で、チュートリアルの徳井義実とともにW主演を務める。宣伝大使も務めるテレビアニメ『不器用