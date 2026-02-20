ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。日本テレビ系の五輪スペシャルキャスターを務めた櫻井翔に、演技後“本音”をもらしている。日本テレビ系の「ZIP！」では銀メダル獲得後、櫻井が坂本に行ったインタビュー