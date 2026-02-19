（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）の運転台に立つ洪佳君（こうかくん）さんは、異色のキャリアを持っている。かつて航空会社の客室乗務員（キャビンアテンダント、CA）として働いていたが、高鉄に転職し、車掌を経て運転士になった。そこに至る道のりは挑戦の連続だった。1984年生まれの洪さんは、幼い頃からCAになる夢を抱いていた。大学でフランス語を学び、2005年に台湾の航空会社に入社。念願をかなえた。華やかなCA