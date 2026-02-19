「ミスマガジン2022」で注目を集め、モデルや女優として活動する斉藤里奈さんのFLASHデジタル写真集「斉藤里奈Allure」がリリースされました。【写真】妖艶な色気が半端ない斉藤里奈さんミスマガジン2022で「ミス週刊少年マガジン」を受賞した斉藤さんが極上のボディラインと圧倒的美貌を見せつける写真集。ナチュラルな部屋着の近距離感から、凛としたワンピース水着カットまで4着の衣装で撮り下ろし。彼女の代名詞ともいえる